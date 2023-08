Apenas três times na atual situação do Ceará conquistaram acesso ao final da Série B; veja dados

Após 21 rodadas disputadas na Série B de 2023, o Ceará soma 30 pontos e ocupa a 10ª colocação da competição. A distância para o Criciúma, que abre o G-4 no momento, está em oito pontos. De acordo com estatísticas apresentadas por Mauro Bastos, somente três times em toda a história da competição na era dos pontos corridos que tinham 30 pontos ou menos após 21 jogos conseguiram subir. Foram eles: América/RN, em 2006, Figueirense/SC, em 2013, e Avaí/SC, em 2016.

Em 2006, o América/RN era o 12º colocado, com 28 pontos. No entanto, a distância da equipe potiguar para o G-4 era de apenas quatro pontos. O Dragão somou mais 33 pontos na reta final do campeonato e terminou na quarta colocação, garantindo o acesso com 61 pontos conquistados.

Legenda: Time do América de Natal que conquistou o acesso para a Série A em 2006. Foto: Divulgação

O Ceará, hoje, tem situação similar ao Figueirense, em 2013, e ao Avaí, em 2016. Assim como o Vovô, a dupla catarinense estava a oito pontos de distância do G-4. Em termos de pontos conquistados, o Alvinegro leva a melhor com 30 pontos, enquanto os outros dois tinham pontuações inferiores.

É aquela história, se alguém já fez, não é impossível



Mas a situação do @CearaSC para conseguir o acesso à Série A está mais difícil a cada rodada. Mas ainda não está na casa do impossível.



— História & Dados por Mauro Bastos (@MauroBastos1971) August 3, 2023

Na Série B de 2013, o Figueirense tinha 29 pontos e ocupava a 10ª posição. A distância para o G-4 estava em oito pontos e o alvinegro catarinense somou mais 31, finalizando o campeonato na quarta colocação com 60.

Dos três times, o Avaí foi o que esteve mais distante do G-4 e conseguiu o acesso. Em 2016, o Leão somava 26 pontos e ocupava a 14ª posição, mas, em uma grande campanha durante o segundo turno, conquistou 40 pontos, o que lhe garantiu o segundo lugar da Série B com 66 pontos no total.

EXPECTATIVA PARA O ACESSO

Com o fim da 21ª rodada, os estatísticos do Departamento de Matemática da UFMG apontam que o Ceará tem 11,5% de chance de subir para a Serie A de 2024.

Em tese, para alcançar uma margem de 98,9% de chance de acesso, o Vovô precisa somar 36 pontos nos 17 jogos restantes da competição. Com isso, ao fim do torneio, o time alvinegro teria 66 pontos.