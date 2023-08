Apenas sete jogadores do elenco atual do Fortaleza não balançaram as redes em 2023; veja números

O Fortaleza goleou o Santos por 4 a 0, na 19ª rodada da Série A do Brasileiro, com três atletas diferentes marcando gols e um contra. O atacante argentino Imanol Machuca e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, inclusive, conseguiram o primeiro tento com a camisa tricolor.

Os dois entraram para a lista de 25 atletas que já fizeram gols pelo Tricolor na temporada 2023. No caso de Pacheco, ele era o único dos reforços que chegou no começo do ano, com exceção dos goleiros, que ainda não tinha marcado pelo menos um tento para o Leão.

Legenda: Pacheco marcou o quarto gol na vitória do Fortaleza diante do Santos. Foto: Fabiane de Paula/SVM

Dos jogadores de linha que ainda estão no Pici, sete aguardam a oportunidade de fazer um gol com a camisa tricolor. São eles: Gonzalo Escobar, Bernardo Schappo, Brítez, Tobias Figueiredo, Pedro Augusto, Amorim e Kauan Rodrigues.

VEJA O RANKING:

Lucero - 16 gols Thiago Galhardo - 14 gols Silvio Romero - 9 gols Yago Pikachu - 8 gols Hércules - 5 gols Caio Alexandre - 5 gols Pochettino - 5 gols Guilherme - 4 gols Calebe - 4 gols Lucas Crispim - 3 gols Romarinho - 2 gols Zé Welison - 2 gols Machuca - 1 gol Marinho - 1 gol Pedro Rocha - 1 gol Vinícius Zanocelo - 1 gol Dudu - 1 gol Lucas Sasha - 1 gol Marcelo Benevenuto - 1 gol Bruno Pacheco - 1 gol Tinga - 1 gol Titi - 1 gol

Os outros três atletas que marcaram foram Moisés, com 5 tentos anotados, Sammuel e Ceballos, que marcaram 1 gol cada. O trio já foi negociado e, hoje, não faz mais parte do plantel tricolor.

ARTILHARIA ARGENTINA

Atualmente, o Fortaleza tem seis atletas argentinos em seu plantel e quatro deles já balançaram as redes. Lucero, Romero, Pochettino e Machuca somam 31 gols e foram responsáveis por aproximadamente 32% dos tentos da equipe tricolor na temporada de 2023.

A lista é encabeçada por Lucero que tem 16 gols e é o artilheiro do time no ano. Romero, com 9, Pochettino, com 5, e Machuca, que marcou o seu primeiro diante do Santos fecham a lista. Brítez e Escobar ainda buscam sua primeira comemoração de gol com a camisa do Leão.

TERCEIRO MELHOR ATAQUE DO FUTEBOL BRASILEIRO

Com os quatro gols feitos na goleada sobre o Santos, o Fortaleza chegou ao seu gol de número 95 em 54 jogos na temporada de 2023. O número garante ao Leão o terceiro melhor ataque do futebol brasileiro em 2023.