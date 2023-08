Aparecidense x Floresta: confira local, horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo nesta segunda-feira (31) para enfrentar a Aparecidense/GO em um confronto direto pela 15ª rodada da Série C de 2023. As duas equipes se enfrentam no Estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, às 20h.

Os times estão separados por apenas um ponto na tabela de classificação e lutam para se afastar da zona de rebaixamento. O Verdão da Vila Manoel Sátiro é o 16º,com 15 pontos, enquanto o Camaleão é o 15º com 16 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Nosso Futebol

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Aparecidense: Pedro Henrique, David, Vanderley, Leo Rigo, Rodrigues; Ferreira, Guilherme Nunes, Genilson, Robert; Alan James e Calyson. Técnico: Hemerson Maria



Floresta: Zé Carlos, Matheus Rocha, Alisson, Eduardo Moura, Rafael Carioca; Lucas Alisson, Matheus Roldan, Ricardinho; Esquerdinha, Caio Mancha e Leilson. Técnico: Sérgio Soares

APARECIDENSE x Floresta | FICHA TÉCNICA

Competição: Série C do Brasileirão

Local: Estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO)

Data: 31/07/2023

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Márcio Iglesias Araújo Silva (PI) e Maura Cunha Costa (PI)