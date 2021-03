Aos 55 anos, morre de Covid-19 o piloto cearense Maurílio dos Reis

O piloto cearense Maurílio Azin dos Reis morreu, aos 55 anos, neste sábado (6), em Fortaleza, vítima da Covid-19.

Ele foi tricampeão cearense de Super Turismo - duas vezes na categoria A e uma vez na B - e bicampeão de Esporte Protótipo. Nos últimos anos, Maurílio atuou como dirigente e também foi premiado na função, como Dirigente do Ano. Atualmente, era presidente da Associação de Pilotos de Turismo.

A Associação Brasileira de Automobilismo lamentou o falecimento em comunicado oficial. "Hoje o Automobilismo Brasileiro, notadamente o do Nordeste, está de luto. Faleceu um importante personagem do automobilismo, querido amigo, piloto e dirigente Maurilio Azin dos Reis", disse.

Conforme a associação, Maurílio estava internado a cerca de 50 dias, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Monte Klinikum. A Federação Cearense de Automobilista informou que deve pedir à Secretaria de Esporte do Estado do Ceará o circuito principal do Autódromo Internacional Virgílio Távora, em Eusébio, seja renomeado para Maurílio Azin dos Reis, como homenagem.

Nas redes sociais, amigos e ex-companheiros de pista de Maurílio fizeram diversas homenagens ao piloto.