Aos 25 anos, jogador inglês da MLS morre após acidente marítimo

O zagueiro inglês Anton Walkes, do Charlotte FC, morreu nesta quinta-feira, aos 25 anos, após sofrer um acidente marítimo no estado americano da Flórida, informaram a liga de futebol dos Estados Unidos (MLS) e a imprensa local.

Segundo a emissora Local 10, o acidente aconteceu na tarde de quarta-feira, quando a embarcação que conduzia colidiu com outra perto do cais do Miami Marine Stadium. O jogador foi encontrado inconsciente e recebeu ressuscitação cardiopulmonar de uma equipe de resgate antes de ser levado em estado grave a um hospital.

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.



May he rest in peace. pic.twitter.com/8oUcHvWW6g