Jogador do Campinense morre de leucemia aos 22 anos

Após lutar contra a leucemia, o volante Ezequias morreu nesta quarta-feira (13). O jogador de 22 anos estava emprestado ao Campinense, mas pertencia ao Perilimima.

O jovem defendeu o clube paraibano em 2021, mas se afastou dos gramados desde julho para cuidar da saúde. Um campanha virtual chegou a ser feita pelos clubes, com intuito de arrecadar doações para o tratamento.

O Campinense lamentou a morte do volante nas redes sociais. Além disso, o clube ainda vai fazer homenagens neste sábado (17), quando o time enfrenta o Ferroviário na Série C do Brasileiro.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte