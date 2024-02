Aos 16 anos, Riquelme assina seu primeiro contrato com o Ceará; conheça o atleta

O lateral-esquerdo Juliano Riquelme de Paiva Feitosa, mais conhecido como Riquelme, assinou, nesta sexta-feira (9), seu primeiro contrato profissional com o Ceará. O jogador de 16 anos assinou um vínculo de 3 temporadas com o Vovô.

Cearense do Vila União, o garoto tem a formação toda no Ceará. Desde os 9 anos, no futsal, passando por Sub-11, 13, 15 e assinando o primeiro contrato profissional ainda integrando o Sub-17.

A multa rescisória do jogador para times brasileiros é de 3 milhões de reais e o 6 milhões de dólares para clubes estrangeiros.

Treinou no profissional

Mesmo fazendo parte do Sub-17, Riquelme vai disputar algumas competições pelo Sub 20 e treinou recentemente no profissional quando parte do elenco estava em Juazeiro, na Bahia, para o jogo contra o Juazeirense pela Copa do Nordeste.