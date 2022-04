O PSG encara o Olympique de Marseille neste domingo (17), às 16 horas (de Brasília). As equipes se enfrentam em jogo da 32ª rodada do Campeonato Francês. Líder e vice-líder do torneio nacional, o duelo entre os times será no Parque dos Príncipes, em Paris.

ACOMPANHE AO VIVO

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte