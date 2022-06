Anunciado pelo Flamengo, Dorival se despede do Vovô: "Ceará seguirá fazendo história"

Dorival Júnior publicou despedida para a torcida alvinegra na tarde desta sexta- feira (10) após ser anunciado como novo treinador do Flamengo. Até o momento, o Ceará ainda não comunicou nas suas redes oficiais o desligamento do técnico.

Pelas redes sociais, Dorival escreveu que a decisão de deixar o Vôvo não foi uma escolha fácil. O treinador exaltou os feitos de conseguir deixar o clube a apenas 3 pontos do G4 no Campeonato Brasileiro e da campanha histórica de 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa Sul- Americana. "Deixamos a equipe em uma ótima posição, o que me dá tranquilidade em seguir novos rumos, por saber que o Ceará seguirá fazendo história. Esse clube está pronto para isso", escreveu na publicação.

Ainda na publicação, ele exalta a receptividade do povo cearense e o empenho dos torcedores no estádio e com o clube. "Tendo rodado o país inteiro, posso garantir que essa torcida é diferente", afirmou. Dorival também agradece a todos os funcionários que fazem parte do Ceará.

Confira o post

O treinador assumiu o comando do Ceará no fim de março deste ano e somou 18 partidas, com 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas, em aproveitamento de 62,9%.