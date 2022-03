Anunciado pelo Ceará, Dentinho estava cotado para o reality 'Power Couple', diz colunista

O atacante Dentinho acertou com o Ceará na última quarta-feira (02) e defenderá a camisa alvinegra na temporada 2022 após 10 anos atuando na Ucrância, defendendo o Shakhtar Donetsk. O acerto do atleta, de 33 anos, frustrou o desejo da Record de contar com Dentinho e a esposa Dani Souza, conhecida como Mulher Samambaia, para participar do reality 'Power Couple'. A informação é da Coluna do Fefito, do UOL Splash.

A participação do casal era um dos desejos do diretor do Power Couple, Rodrigo Calleri. Porém, com o acerto com o Ceará e o calendário encorpado de partidas regionais, nacionais e internacionais, o reality buscará novos casais para o elenco.

Revelado pelo Corinthians, Dentinho atuou por três clubes na carreira, antes de chegar ao Ceará Sporting Club. Além da equipe paulista, o atleta defendeu o Beşiktaş, da Turquia, e o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No histórico, soma 374 partidas, com 77 gols marcados.