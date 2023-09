Acusado de violência contra a DJ Gabi Cavallin, Antony publicou, neste domingo (10), em suas redes sociais, alguns prints de conversas com uma outra suposta vítima. Ingrid Lana, de 33 anos, afirmou em entrevista que também foi agredida pelo jogador e alegou que a troca de mensagens expostas por ele são montagens.

Antes de publicar as conversas em suas redes sociais, o atleta da seleção brasileira ainda explicou no Instagram que não gostaria, mas está "sendo obrigado a publicar uma pequena parte das conversas de WhatsApp com a Ingrid, que demonstra que só tivemos um único encontro, íntimo e consensual. Esse assunto com essa farsante será resolvido na justiça”.

O jogador mostrou as conversas entre os dois e busca mostrar que foi algo consentido.

Ingrid chega a escrever “Fica com Deus. Daqui a pouco estou indo para o aeroporto. Eu quis te conhecer. Saiba que, independentemente de sexo, porque nem conseguimos fazer direito rs. Você é luz, Deus é com você, parece que não, ainda é o começo de muitas bênçãos não só materiais, principalmente espiritual. Não levamos nada desse mundo. O que vamos deixar é nosso legado e memórias. Beijo, até qualquer dia”.

VEJA PRINTS

Legenda: Antony se defende de novas acusações de agressão e mostra prints: 'estou sendo obrigado' Foto: Reprodução/Redes sociais

Legenda: Antony se defende de novas acusações de agressão e mostra prints: 'estou sendo obrigado' Foto: Reprodução/Redes sociais

Legenda: Antony se defende de novas acusações de agressão e mostra prints: 'estou sendo obrigado' Foto: Reprodução/Redes sociais

Legenda: Antony se defende de novas acusações de agressão e mostra prints: 'estou sendo obrigado' Foto: Reprodução/Redes sociais

Legenda: Antony se defende de novas acusações de agressão e mostra prints: 'estou sendo obrigado' Foto: Reprodução/Redes sociais

Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, Ingrid teria afirmado que não queria ter relações com Antony e ainda completou dizendo que ele teria sido agressivo com ela. “Ele tentou ter relação comigo e eu não quis. Ele me empurrou contra a parede e eu bati a cabeça”, disse a bancária.

A bancária ainda afirmou: “Meu propósito era só negócios. Chegando lá, a convite dele, eu percebi que ele estava com segundas intenções. Nunca fui amante de ninguém.”

Após as publicações de Antony, Ingrid rebateu o jogador em resposta nos stories do Instagram. A bancária ainda firmou que os prints são montagens.

“Muito fácil montar mensagens e postar agora, né? Está desesperado? Só mostra o quanto você é mentiroso e não respeita mulheres. Independentemente de você flertar com alguma mulher, não é não?”, escreveu a bancária.

Além de desconvocado da seleção brasileira, Antony também foi afastado do Manchester United por tempo indeterminado. O atacante de 23 anos é investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

Legenda: Ingrid rebate Antony nas redes sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais