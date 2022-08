Antony no Manchester United é a contratação mais cara da janela da Europa; veja Top-10

O atacante brasileiro Antony é a contratação mais cara da atual janela de transferências da Europa. Anunciado pelo Manchester United nesta terça-feira (30), o valor investido na compra do jogador de 22 anos junto ao Ajax é de 95 milhões de euros (cerca de R$ 481 milhões), o maior do mercado.

A operação o deixou na frente de nomes do futebol mundial, como Haaland, Darwin Núñez e de Light. O top-10, no entanto, tem quatro brasileiros, ambos cotados para Copa do Mundo: o volante Casemiro (Manchester United), e os atacantes Richarlison (Tottenham) e Raphinha (Barcelona).

Vale ressaltar que a mudança de clube de Antony irá render aproximadamente 19,1 milhões de euros (cerca de R$ 96,6 milhões). O tricolor paulista o vendeu aos holandeses em 2020 por 16 milhões de euros (R$ 74 milhões na cotação da época). Na negociação, o clube brasileiro acertou em ficar com 20% do lucro de uma futura venda.

Contratações mais caras da janela da Europa (Transfermarkt)

ATA - Antony (do Ajax ao Manchester United): 95 milhões de euros VOL - Tchouameni (do Monaco ao Real Madrid): 80 milhões de euros ATA - Darwin Núñez (do Benfica ao Liverpool): 75 milhões de euros VOL - Casemiro (do Real Madrid ao Manchester United): 70,6 milhões de euros ATA - Isak (do Real Sociedad ao Newcastle): 70 milhões de euros ZAG - de Ligt (do Juventus ao Bayern de Munique): 67 milhões de euros LAE - Cucurella (do Barney ao Chelsea): 65,3 milhões de euros ATA - Haaland (do Borussia Dortmund ao Manchester City): 60 milhões de euros ATA - Richarlison (do Everton ao Tottenham): 58 milhões de euros ATA - Raphinha (do Leeds ao Barcelona): 58 milhões de euros.