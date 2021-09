António Oliveira deixa comando do Athletico-PR; Rogério Ceni é cotado

O técnico português António Oliveira deixou o comando do Athletico-PR. A decisão ocorreu nesta quinta-feira (9) após a queda na semifinal do Campeonato Paranense para o FC Cascavael. O resultado foi somado ao período de oscilação de rencimento na Série A do Brasileiro, onde não vence há seis rodadas.

Com 40 jogos, somou 21 vitórias, sete empates e 12 derrotas - aproveitamento de 58%. A equipe está nas quartas de final da Copa do Brasil, na semifinal da Sul-Americana e na 9ª posição do Brasileirão, com 24 pontos.

Segundo o ge, Paulo Autuori, atual diretor do clube, pode exercer o cargo à beira do campo. Se o clube decidir pela procura de um novo profissional, alguns nomes cotados são Roger Machado, Rogério Ceni e Fernando Diniz.

Confira nota oficial de António Oliveira:

"Hoje encerro minha passagem pelo Club Athletico Paranaense por decisão minha, há muito amadurecida e por diversas razões avaliadas de forma consciente e profissional. Foi uma experiência profissional de grande valia, onde conheci pessoas fantásticas e aprendi como me superar, mostrando que é possível pensar grande, mesmo com todas as dificuldades existentes. Houve a lembrança do meu nome por vários clubes, mas resolvi ficar pelo projeto. Faço questão de dar os parabéns a esta equipa pelo enorme esforço e dedicação. Mas como sempre disse, jogadores não são máquinas e tudo tem limites. Saio de consciência tranquila e agradeço o apoio de todos que, junto comigo, saímos de uma zona de queda no ano passado para a fase final de duas das copas, simultaneamente, fato inédito na história do CAP".