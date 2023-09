Antigo alvo do Fortaleza rebate clube da MLS nas redes sociais e gera expectativa de volta ao Brasil

Antigo alvo do Fortaleza, o atacante Jefferson Savarino polemizou ao rebater o perfil oficial do Real Salt Lake em uma rede social. O venezuelano é titular absoluto, mas acabou sendo uma ausência inesperada na partida do seu clube contra o Vancouver Whitecaps, na MLS, e gerou dúvidas por parte dos torcedores, que questionaram o fato dele não ter sido relacionado. O time americano respondeu que o atleta estava fora por uma situação pessoal, mas que logo foi rebatida por Savarino.

O cenário foi o suficiente para que torcedores de grandes clubes do futebol brasileiro, como Atlético-MG, Corinthians, Internacional, Fortaleza e outros, invadissem as redes sociais do venezuelano e pedissem o retorno dele ao Brasil. Vale lembrar que Savarino teve negociações com Fortaleza e São Paulo na última janela de transferências do futebol brasileiro.

De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, Cruzeiro e Fortaleza monitoram a situação do atleta e demonstram interesse em uma possível contratação. Na atual temporada, ele tem nove gols e quatro assistências em 29 partidas disputadas.