Antes do Clássico-Rei, Lucas Crispim comenta sobre nova função em campo: “me adaptei muito rápido”

O histórico Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza acontece nesta quinta-feira (10) pela 3ª fase da Copa do Brasil. Com quatro dias para recuperar o condicionamento dos atletas e preparar o elenco para o duelo, o meio-campista Lucas Crispim comentou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (9), a preparação do grupo para o confronto.

“Preparação tem sido muito boa, muito intensa, como sempre. A torcida pode esperar um time muito aguerrido, vibrante, tentando desde o começo a vitória. Sabemos que é um jogo difícil, que tem suas devidas precauções. Vamos estar muito ligado para não sermos surpreendidos e sair com a vitória.”

Com a mudança de esquema tático proporcionado por Juan Pablo Vojvoda, Lucas Crispim ganhou uma nova função dentro de campo: a de ala. Atuando pelo lado esquerdo, o meio-campista cresceu de produção e comentou sobre o momento vivido e adaptação no setor.

“Eu nunca tinha atuado nessa posição, mas eu estou me sentindo muito bem. Me adaptei muito rápido. Como eu sempre digo quando me perguntam onde eu quero jogar: dentro de campo, entre os onze. É o que todo jogador precisa, preciso de jogos, de minutagem, de sequência e, consequentemente, vem a confiança e o jogo acaba fluindo melhor.”

O duelo, além de valer vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, vale R$ 2,7 milhões ao vencedor. No entanto, para Crispim, o foco está apenas em vencer, sem colocar na cabeça o lado financeiro.

"Nós não queremos ficar pensando nisso (dinheiro) agora. A gente quer vencer, depois pensamos em questão financeira. Sabemos da importância financeiramente para o clube, para nossas carreiras, então estamos muito focado nisso. A gente vem treinando bastante dia após dia, para que possamos sair com o triunfo deste clássico."