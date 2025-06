Antes de retomada das atividades do Fortaleza, gramado do Alcides Santos passa por revitalização

O gramado do Alcides Santos passou por revitalização antes da retomada das atividades pelo Fortaleza. Atletas e comissão técnica se reapresentam na quarta-feira (25) após o período de férias. O local passou por cortes, adubação e aplicação de produtos.

O trabalho também foi realizado no campo principal do CT Ribamar Bezerra, onde as categorias de base e o futebol feminino treinam.

"Fizemos um corte vertical invertido no gramado. Depois realizamos a adubação granulada e foliar, dando seguimento ao processo de top dressing localizado. Com a revitalização finalizada, acompanhamos o crescimento da grama e observamos o que é necessário para chegar ao padrão antes de reiniciar os treinos", explicou Ednaldo Almeida, chefe de jardinagem.

O Tricolor do Pici se reapresenta nesta quarta (12), a partir das 17h (de Brasília), no Alcides Santos. O Leão do Pici disputa Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Libertadores. O próximo duelo será diante do Bahia, pelo torneio regional.