Antes de jogo no PV, Ceará promove ação de conscientização ao combate do racismo

O Ceará realizou neste domingo (9), uma ação de conscientização ao combate contra o racismo. A campanha visa mostrar o que pessoas negras sofrem no dia a dia, nos mais variados locais pelo Brasil, enquanto nos telões do estádio exibiram recortes de matérias jornalísticas que relatam os casos de racismo. Em 2024, de acordo com Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), mais de 5,2 mil denúncias por injúrias raciais foram realizadas no Disque 100.



No momento de entrada em campo, apenas os atletas brancos subiram ao gramado. Eles permaneceram perfilados até o encerramento do Hino Nacional Brasileiro, quando, então, os jogadores negros sairam dos vestiários segurando uma faixa com a frase:

"Se os negros também fossem impedidos de entrar em campo, nosso time não existiria. Diga não ao racismo", que será replicado nos telões do Estádio Presidente Vargas.

Na história do Alvinegro, diversos atletas negros foram protagonistas, entrando para a história com gols decisivos e conquistas. Entre eles está Gildo, o maior artilheiro do Ceará, com 261 gols, e campeão do Norte-Nordeste em 1969.

Aliado da causa antirracista, o Ceará tem promovido ações de conscientização anualmente. Em 2024, o Clube organizou o mosaico levantado nas arquibancadas da Arena Castelão com a frase "fogo nos racistas". Além disso, o Time do Povo tem como parte do calendário a criação de uma camisa em alusão ao Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. No ano passado, o movimento hip-hop do nosso estado foi homenageado pelo Alvinegro de Porangabuçu.

Casos recentes de racismo

Atacante do Palmeiras, Luighi foi alvo de cusparadas dos torcedores na última quinta-feira, em duelo com o Cerro no Estádio Gunther Vogel, na região metropolitana de Assunção, no Paraguai. Ele também relatou ter sido chamado de macaco. Pelas imagens da transmissão da TV, foi possível ver um homem com uma criança no colo imitando um macaco em direção ao atacante e ao meio-campista Figueiredo.



Ao final do jogo, Luighi chorou e deu uma entrevista contundente para a Conmebol TV. Ele questionou o repórter da Conmebol, que preferiu perguntar sobre a partida e ignorar os insultos racistas de que foi vítima o palmeirense. "É sério isso? Fizeram racismo comigo. Até quando? O que fizeram comigo foi crime. Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Você não ia perguntar sobre isso, né? Fizeram um crime comigo. Aqui é formação, a gente tá aprendendo aqui."

E no último sábado (8), o volante Wendel, foi vítima de um caso de racismo na partida entre Zenit e Fakel Voronezh. A equipe russa venceu por 2 a 0, e o brasileiro foi expulso ao xingar os torcedores racistas.

O incidente aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo, e ocasionou o cartão vermelho para o atleta. Através das redes sociais, o clube de São Petersburgo se pronunciou nas redes sociais e manifestou apoio ao jogador.

– Não ao racismo. Não aos insultos raciais. Não a nada que contradiga os valores mundiais do futebol e do desporto. Nossa equipe une jogadores de futebol de primeira classe de todas as partes do mundo. Nós somos diferentes. Falamos línguas diferentes e representamos culturas diferentes, mas cada um de nós luta pelas cores e pela cidade a que chamamos lar. Não vamos permitir que ninguém insulte e degrade um de nós só porque ele tem uma cor de pele diferente. Vamos unir-nos em torno de Wendel e daqueles que lidam regularmente com a intolerância na Rússia.

A esposa de Wendel também falou sobre o caso e repudiou o caso nas redes socais.

– Isso é inaceitável!! Uma pena que nossos últimos seis meses aqui na Rússia tenha sido marcado por mais um episódio de racismo! - escreveu Lays Lima.