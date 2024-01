No campeonato gaúcho, atacante sabe da morte do pai, pede para jogar e marca gol com um minuto

Na noite desta terça-feira (23), o atacante do Novo Hamburgo, Anderson Tanque, recebeu a triste notícia da morte do pai momentos antes de entrar em campo contra o Santa Cruz-RS, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho. Mesmo com a perda do ente querido, o atleta pediu para jogar e logo com um minuto na partida, marcou um gol. O momento foi dedicado ao pai.

Antes da bola rolar, um minuto de silêncio foi respeitado em nome de Edson Carlos da Silva, pai de Anderson. O atleta iniciou a partida no banco de reservas e entrou no intervalo. O Novo Hamburgo saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1.

Legenda: Anderson concedeu entrevista ao fim da partida Foto: Reprodução/Ge

Anderson Tanque disse, emocionado. Infelizmente hoje recebi a notícia que perdi meu pai. Passando por um momento muito difícil. Mesmo assim optei por jogar e esse gol é para ele

Após o apito final, funcionários dos clubes procuraram o atleta para prestar seus sentimentos ao colega de profissão.

Veja gol de Anderson Tanque: