Antes de enfrentar Palmeiras, Ceará realiza última atividade em solo cearense na temporada 2021

O Ceará Sporting Club realizou a última atividade em solo cearense na temporada 2021. Nesta terça-feira (7), em Porangabuçu, Tiago Nunes comandou o penúltimo treino antes de enfrentar o Palmeiras, na quinta-feira (9), na Arena Barueri, pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em duelo que pode garantir o Vovô na Pré-Libertadores ( veja cenário ). A equipe alvinegra embarcou na tarde desta terça-feira para São Paulo.

A temporada alvinegra finaliza com um confronto fora de casa, onde o Ceará não vence há sete meses. O único triunfo como visitante na atual edição da Série A foi diante do Fortaleza, atuando na Arena Castelão. Diante do Palmeiras, a equipe de Tiago Nunes terá a possibilidade de pôr fim no incômodo jejum.

Antes de enfrentar o alviverde paulista, o Ceará realizará o treino apronto no CT do São Paulo, nesta quarta-feira (8), às 16h (horário de Brasília). O retorno para a capital cearense está previsto para a sexta-feira (10), às 16h50. A reapresentação visando 2022 será definida posteriormente.

Provável escalação

O duelo é encarado como decisão para o Alvinegro de Porangabuçu. Com chances matemáticas de disputar a Pré-Libertadores, Tiago Nunes deverá escalar o Ceará com força máxima. Bruno Pacheco e Jael são dúvidas para a partida.

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Kelvyn); Fabinho e Fernando Sobral; Lima, Vina e Mendoza; Jael (Cléber).