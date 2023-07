Antes de duelo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, Rafinha participará de amistoso pelo Bayern

O lateral-direito Rafinha, atleta do São Paulo, irá participar de um amistoso entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, neste domingo (21), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. O duelo será uma espécie de "revanche" entre as lendas dos dois clubes em alusão à final da Liga dos Campeões da Europa de 2013, na qual os Bávaros levaram a melhor.

De acordo com o ge, a viagem de Rafinha já estava programada há alguns meses e o acertado é que o atleta apenas participe da festividade e não entre, de fato, em campo. O São Paulo confirmou a liberação do lateral para o evento, afirmando que a viagem não interferirá no seu processo de preparação dentro do clube.

Com isso, Rafinha será desfalque do Tricolor Paulista no confronto deste fim de semana pelo Brasilerão, diante do Cuiabá, às 18h30, no sábado (20). Além disso, o evento das lendas do time alemão acontece dois dias antes do duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre São Paulo e Corinthians, na terça-feira (25), às 21h30, na Neo Química Arena.