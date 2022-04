Antes de confronto com o Fortaleza, Colo Colo goleia e assume a liderança do Chileno

O Colo Colo, adversário do Fortaleza na estreia da Libertadores no dia 7 de abril, entrou em campo nesta quinta-feira pelo Campeonato Chileno e assumiu a liderança ao golear o La Calera por 4 a 0. Jogando no estádio Monumental, os "Los Albos", venceram com gols de Gabriel Costa, Pablo Solari e Marcos Bolados (2).

O resultado levou o Colo Colo para a liderança do Campeonato Chileno com 17 pontos, um a mais que o Cobresal. Agora, o Cacique tem um jogo a mais do que seus adversários, pois a partida desta quinta-feira foi antecipada devido ao duelo com o Fortaleza, às 19 horas no dia 7 no Castelão pela 1ª rodada do Grupo F da Libertadores.

𝐓𝐑𝐈𝐔𝐍𝐅𝐎 𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐀 💪🏼✅



Con goles de Gabriel Costa, Pablo Solari y doblete de Marcos Bolados sumamos +3️⃣ ante Unión La Calera. #VamosPorTodo 👊🏼⚪️⚫️#VamosColoColo 🤟🏼🏁 pic.twitter.com/pJE7R6SWCh — Colo-Colo (@ColoColo) March 31, 2022

Dúvidas

Durante a partida, o zagueiro uruguaio Maximiliano Falcón foi substituído ao receber uma entrada de Gonzalo Castellani, do La Calera, que acabou expulso. Ele foi substuído por precaução, pensando no jogo diante do Fortaleza.

Quem foi poupado da partida desta quinta-feira foi também zagueiro Gabriel Suazo, capitão do time e titular da Seleção Chilena. Suazo esteve em campo pelo Chile na terça-feira pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo contra o Uruguai no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago. Assim, o treinador do Colo Colo, Gustavo Quinteros, preferiu deixar o jogador fora do duelo com o La Calera.