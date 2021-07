Andy Murray perde para Shapovalov em Wimbledon e deixa a quadra aplaudido em pé pela torcida; vídeo

O ex-número 1 do mundo no tênis, Andy Murray, foi superado nesta sexta-feira (2) pelo canadense Denis Shapovalov, por 3 sets a 0. O resultado estragou a festa da torcida britânica, que apoiava Murray, atualmente com 34 anos, na posição 118 do ranking ATP.

Shapovalov não teve dificuldades para fazer 6/4, 6/2 e 6/2 e avançar à quarta fase do torneio de Wimbledon. O número 12 do mundo vai enfrentar na próxima fase o espanhol Roberto Bautista, que bateu o alemão Dominik Koepfer em sets diretos (7/5, 6/1 e 7/6).

Aplausos

Mesmo com a derrota, Andy Murray recebeu aplausos calorosos da torcida, depois de voltar da aposentadoria, quando ficou 4 anos parado. O britânico passou por uma série de cirurgias, inclusive com a implantação de uma prótese no quadril.

