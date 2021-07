Andrezinho volta ao octógono para luta na Rússia, após dois anos longe de competições

Após quase dois anos desde a última luta, o atleta cearense Andrézinho volta ao octógono para enfrentar o russo Marat Balaev, nesta sexta-feira (16), em confronto realizado em Sochi, na Rússia. Natural de Viçosa do Ceará, Jorge Luiz, apelidado de Andrezinho no mundo das lutas, encara um oponente duro e com prestígio no país de origem.

Andrezinho carrega um cartel de 37 lutas, sendo 26 vitórias, 10 derrotas e um No Contest (sem resultado). Entre as conquistas, 11 finalizações, 10 nocautes e cinco vitórias por decisão dos juízes. Nos últimos três confrontos, perdeu dois e venceu um, este realizado na cidade onde nasceu, Viçosa.

Preparação para a luta

O atleta revelou que teve duas lesões antes da luta e precisou perder 16 quilos para bater luvas com Marat Balaev.

Para o atleta, que também é vereador na cidade de Viçosa, o objetivo do retorno ao MMA aos 36 anos é seguir lutando entre os melhores e incentivar os jovens.

Andrezinho Atleta de MMA "Durante muitos anos, meu objetivo era chegar ao UFC, mas meu sonho desde criança era lutar em eventos internacionais. Hoje meu objetivo é diferente. É lutar em alto rendimento, estar em nível para lutar entre os melhores. Se eu conseguir manter um nível de treinamento, de vida saudável, me cuidar, acredito que posso lutar alguns anos".

Segundo o atleta, parte da bolsa que receberá para a luta será destinada a três instituições: em Viçosa do Ceará, Tinguá e Fortaleza. Além da atuação em eventos de MMA e política, Andrezinho também é o idealizador do projeto Luta pela Vida, com práticas esportivas para jovens.

