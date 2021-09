André Volpe, preparador físico do Ceará, elogia "qualidade física" dos atletas; veja entrevista

O preparador físico André Volpe, integrante da comissão técnica de Tiago Nunes, elogiou a "qualidade física" dos atletas do Ceará Sporting Club nesta sexta-feira (3), em entrevista coletiva. O profissional avaliou ainda o intervalo de 12 dias até o duelo contra o Grêmio, no próximo domingo (12), às 11h, na Arena do Grêmio.

André Volpe Preparador físico do Ceará "Esse período veio muito bem a calhar, um momento interessante e importante. Os clubes, não só o Ceará, estão tendo essa oportunidade de se readaptar, de se preparar para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Os atletas ainda estão pagando um custo alto, em virtude da pandemia. Esse momento é fundamental e felizmente pego uma equipe com qualidade física interessante. O enfoque desse momento é a questão estrutural. Não há tempo hábil para fazer grandes alterações metabólicas. A ideia é de que os atletas tenham um comportamento estrutural suficiente para aguentar a intensidade dos próximos jogos no melhor nível possível."

Assista à coletiva na íntegra

André Volpe destacou ainda a estrutura do Ceará, além de comentar sobre os profissionais do corpo médico do clube.

"Encontrei aqui um perfil muito qualificado, um perfil humano, pessoas bem capacitadas, de interesse. A estrutura também. Não será nenhuma dificuldade que iremos enfrentar neste sentido. Temos totais condições de fazer uma reta final de campeonato brasileiro de muita qualidade, entrega e trabalho. Os jogadores estão demonstrando isso nos treinamentos."

Além de Volpe, o técnico Tiago Nunes terá o apoio dos auxiliares Kelly Magalhães e Evandro Fornari, e do analista de desempenho Pedro Sotero.