André Martins e a estratégia do Ceará para saúde do elenco em 2025 | Jogada do Vozão #03

Com o retorno à primeira divisão, o Ceará adota estratégia para prevenir lesões e melhorar rendimento do elenco na temporada. Para destacar a evolução interna do clube, o Jogada do Vozão recebe o coordenador de saúde e performance do Ceará, André Martins, que detalhou sua função e a estrutura para os resultados em campo. O bate-papo teve apresentação de Samuel Conrado.

Doutor em Fisiologia Humana pela Universidade Estadual do Ceará, André Martins, retorna ao Vovô para sua terceira passagem ressalta a relevância do Centro de Saúde e Performance do Ceará (CESP) e aponta o trabalho para reduzir lesões dos atletas alvinegros. O profissional volta depois de duas temporadas no Athletico-PR.

