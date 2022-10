Anderson Silva se prepara para enfrentar o youtuber Jake Paul e garante: 'Não vou perder'

No próximo sábado, (29), Anderson Silva estará de volta aos ringues. O brasileiro encara Jake Paul, no Arizona, em uma luta com muita seriedade de ambos os lados, o americano pugilista e youtuber tem apenas cinco lutas, enquanto que o Spider carrega um bagagem com 45 ringues e é o favorito nas casas de aposta.

Anderson Silva, ex-campeão dos pesos médios do UFC, garante seu bom desempenho e dedicação para a luta e afirma que a transferência para o boxe não foi apenas por dinheiro.

"Não faça algo só pelo dinheiro. Trabalhe porque você tem uma paixão. Isso é o que eu fiz e por que fui bem sucedido toda a minha vida." - disse o brasileiro durante um “media day” na última sexta-feira.

Para a luta, Jake Paul tem feito uma preparação intensa e mandou um recado para Anderson Silva, ele tem como objetivo nocautear o brasileiro e promete isso a todos. Segundo ele, apostar no Spider é um grande erro e quem o tem como o grande vencedor se sairá bem nas apostas.

“E todos que apostaram em mim?? Coisa boa, cara. Você vai ter algum dinheiro, talvez um carro novo, talvez seu aluguel pago.”

Jake Paul venceu os últimos cinco ringues que disputou e preocupa Anderson Silva, mas o brasileiro avisa que não vai perder e independente disso garante que seu legado não está em risco independente do resultado.

"Não vou perder. Nada afetará meu legado. Trabalhei duro por muitos anos para fazer algo assim para meus fãs. Esta é mais uma luta, mais um desafio para mim, mas isso não afetará meu legado e minha carreira", encerrou.

A luta será transmitida pelo Combate ao vivo no próximo sábado a partir de 20h50 (de Brasília).