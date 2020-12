Anderson Daronco apita Clássico-Rei de domingo pela Série A

Fortaleza e Ceará fazem no domingo mais um Clássico-Rei pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 20h30 no Castelão pela 26ª rodada e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), definiu a escala de arbitragem. O árbitro será Anderson Daronco, no Rio Grande do Sul e do quadro da FIFA.

Os assistentes também são do Rio Grande do Sul, Rafael da Silva Alves como assistente 1, e Michael Stanislau como assistente 2.

Daronco apitou um jogo da Série A com um time cearense em campo. Foi pela 15ª rodada da Série A, entre Ceará e Corinthians, com vitória do Vovô por 2 a 1 no Castelão.

Ceará e Fortaleza vem de derrota e deixaram o Clássico-Rei mais tenso. O Vozão perdeu em casa para o Atlético/GO e o Leão para o Bragantino fora de casa, ambos no sábado e por 2 a 1. Na tabela, o Ceará tem 32 pontos e está em 10º, já o Fortaleza é o 13º com 30.