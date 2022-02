Anderson Batatais não lamenta empate do Ferroviário e avisa: "perseguição pela liderança continua"

O Ferroviário empatou em 0 a 0 com o Caucaia na tarde desta quarta-feira (2), no estádio João Ronaldo, em Pacajus, em confronto direto pela liderança da 1ª Fase do Campeonato Cearense. O resultado manteve o time coral na vice-liderança com 19 pontos, dois de desvantagem para a Raposa Metropolitana.

O técnico Anderson Batatais não lamentou o resultado e avisou que a perseguição ao adversário continuará, restando 5 rodadas para o fim da 1ª Fase.

"Nós tivemos oportunidades, com o Wandson, o Mauri, mas deveríamos ter mais calma nas decisões. Dos males o menor. A perseguição a eles continua e vamos disputar essa liderança com eles até conseguir passar", disse ele.

Leia Também Jogada Caucaia e Ferroviário empatam sem gols pelo Campeonato Cearense

Disputa

Sobre tirar a desvantagem em relação ao adversário nas 5 rodadas finais, o treinador coral afirma que o importante é o Ferroviário fazer a parte dele. Na próxima rodada, no dia 5, o Tubarão da Barra enfrenta o Atlético no Elzir Cabral, às 15h30, enquanto o Caucaia jogará fora, no Inaldão Lírio Callou contra o Icasa, também no dia 5, às 16 horas.

"Eu acho que temos que fazer a nossa parte sempre. Se conseguirmos tudo coopera. Para conseguir os objetivos é buscar vencer. Temos um jogo difícil agora, contra o Atlético, que empatou fora. Temos que fazer nossa parte que as coisas vão acontecendo", finalizou o treinador coral.