Anderson Batatais é a apresentado no Ferroviário e projeta trabalho jogo a jogo

O técnico Anderson Batatais foi apresentado oficialmente pelo Ferroviário na tarde desta quarta-feira (8), projetando os desafios que ele e o clube terão na Série C. São apenas 3 jogos para o fim da 1ª Fase, com o clube precisando de uma sequência de vitórias para terminar no G4. Hoje o Ferroviário é o 6ºdo Grupo A com 20 pontos, dois a menos que o Volta Redonda, clube que abre o G4.

Anderson Batatais Novo técnico do Ferroviário "Temos que viver dia a dia, viver jogo a jogo. Primeiro é viver o Paysandu com intensidade e depois os outros adversarios. Se terminasse hoje estariamos fora, essa é a realidade. Temos que vencer o primeiro adversário. Sei que temos 3 jogos, mas temos que planejar o Paysandu, porque se não vencer quase impossível classificar".

Em seguida, Anderson declarou que caso consiga classificar o time coral, poderá realizar um trabalho com mais calma, pois estará no primeiro quadrangular de decisivo.

"Temos que vencer o 1ºjogo e viver um dia de cada vez. Se Deus permitir que a gente seclassifique, ai pensar um pouco mais, planejar melhor. Quero passar para os atletas que é possível, que conheço o torcedor, o que ele espera. Quero fazer um trabalho de campo que acrescente, que direcione eles a vontarem a vencer".

Retorno

Batatais retorna ao Ferroviário após trabalhos como auxiliar de Vágner Mancini no Atlético/GO e América/MG. Ele deixou o Ferrão em 2020, na liderança da 2ª Fase do Estadual e com grande aceitação da torcida.

Agora, ele afirma que o momento é diferente e agradece ao clube pela oportunidade de voltar a ser treinador, um grande desejo dele.

"A vida é feita de desafios e eu e minha esposa entendemos que era a hora de tentar o mesmo êxito que tive como auxiliar, agora como treinador. Sabemos da responsabilidade. Eu só voltei para o Ferroviário porque deixei um legado. Só voltei porque fiz um excelente trabalho aqui".

Treino

Legenda: O técnico Anderson Batatais comandou o 2º treino no Ferrão Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Na tarde desta quarta-feira (8), Anderson comandou o 2º treino no clube. O grupo iniciou a tarde com o trabalho físico com o comando do preparador físico Zé Mário e na sequência, o técnico Anderson Batatais orientou os atletas em transições defensivas e ofensivas. Por fim a atividade foi concluída com trabalho ataque contra defesa.