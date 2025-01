Ancelotti vai deixar o Real Madrid ao final da temporada e quer trabalhar em outro país, afirma jornalista espanhol

O vitorioso técnico Carlo Ancelotti deve deixar o Real Madrid na metade do ano. A informação é do jornalista Edu Pidal, da rádio Onda Cero, da Espanha. O treinador deve se despedir do clube em julho, quando encerra a temporada 2024/2025.

O treinador tem vínculo contratual com o clube até 2026, mas não deve cumprir o acordo. O profissional havia renovado com o clube merengue em 2023, época em que também foi procurado pela CBF para assumir a seleção brasileira.

Ainda de acordo com a rádio espanhola, apesar da história vitoriosa no time, Ancelotti decidiu não permanecer no clube ao fim da temporada. O jornalista também informou que ele não pretende se aposentar e tem interesse em trabalhar em outro país, não necessariamente o Brasil.

VEJA VÍDEO: