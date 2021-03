Análise: Um Ceará que ainda precisa de tempo para ajustes

Antes da temporada 2021 iniciar, apenas 4 dias depois do fim da Série A do Brasileiro, o técnico Guto Ferreira ressaltou que o início das competições para o Ceará seria de muita paciência e transição de trabalho. Com uma equipe alternativa nos jogos iniciais e titulares da boa campanha na Série A entrando gradativamente, o treinador afirmou que seria um desafio conseguir resultados positivos neste início.

E assim está sendo. Ontem diante do Altos, o Ceará foi superior, mas só empatou em 0 a 0 em Teresina (PI), ficando uma sensação de que poderia ter saído com um resultado melhor se tivesse buscado mais, forçado mais.

Mas ficou nítido que neste início de temporada, com o time modificado a cada partida - contra o Altos foi a 4ª na temporada 2021 e nenhuma escalação repetida - reduzir dano é o objetivo principal, ou seja, se não der para vencer, também não perde, principalmente fora de casa.

Contra o ABC foi assim na estreia da Copa do Nordeste em 1 a 1 em Natal, e hoje a postura de repetiu, embora tenha criado mais chances do que o adversário, principalmente no 1º tempo. Ter 5 pontos em 3 jogos no Grupo A da Copa do Nordeste não é ruim, mas poderia ser melhor, como a exibição diante do Vitória no Castelão mostrou.

Mudanças

Guto está procurando dar ritmo aos jogadores que gradativamente não se integrando ao grupo, seja titulares que voltaram de férias - Bruno Pacheco, Fabinho, Luiz Otávio e Fernando Sobral - ou novos contratados - Jorginho estreou diante do Altos - e a equipe ainda deve demorar para entrosar e ter um ritmo de jogo ideal.

A derrota para o Ferroviário na estreia do Estadual com time ainda mais modificado foi ruim, mas faz parte da caminhada. Esperava-se então, que ontem diante do Altos a equipe jogasse melhor.

De positivo, Saulo Mineiro continua jogando bem, criando as melhores chances e mostrando ser um atacante muito útil. Vizeu ainda está um pouco abaixo do companheiro mas também pode render mais.

O principal problema é o setor de criação. Mais uma vez Wescley ficou abaixo e não criou nada, e Jorginho fez uma estreia regular. Tentou criar, buscar o jogo e ser o homem da bola parada, podendo ser mais útil no decorrer dos jogos. Os laterais mais "presos" também dificultaram a criação, mas Eduardo e Bruno Pacheco devem render mais quando readquirirem ritmo.

Um jogador como o Vina é essencial para a criação, por seu aproveitamento em assistências e faro de gol, ainda não estreando na temporada por ter recebido merecidas férias. Já treinando, Vina vai readquirir ritmo e elevar o nível no setor do meio-campo quando estrear.

Clássico-Rei

Mesmo ainda jogando o que pode, o Ceará tem pontuação de G4 na Copa do Nordeste e deve se classificar sem sustos quando tiver completo. Mas como o próximo desafio já é diante do Fortaleza, no sábado às 16 horas no Castelão, no 1º Classico-Rei do ano, a cobrança tende a ser muito maior para este jogo, que é um campeonato à parte.

O técnico Guto Ferreira terá uma semana para trabalhar e escolher a melhor equipe possível para encarar o eterno rival. Portanto, as escolhas terão que ser certeiras, com o time mais próximo possível do que brilhou na Série A.

Ficha Técnica

Altos-PI

Marcelo; Gean, Reinaldo Lobo, Rafael Araújo (Lucas) e Tiaguinho; Dos Santos, Ray (Gláucio) e Roger Gaúcho (Lucas Campos); Klenisson (Netinho), Manoel e Betinho

Técnico: Fernando Tonet

Ceará-CE

Richard; Eduardo, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira (Fabinho), Fernando Sobral, Jorginho (Marlon) e Wescley (Victor Jacaré/Rick);

Saulo Mineiro e Felipe Vizeu (Cléber). Técnico: Guto Ferreira

Albertão, em Teresina (PI)

Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Assistentes: Maxwell Rocha Silva (AL) e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (AL)

Cartões Amarelos: Roger Gaúcho, Manoel (Altos); Gabriel Lacerda, Saulo Mineiro (Ceará)

