Análise: leitura de Vojvoda e mudança de postura garantem vitória do Fortaleza sobre Atlético-MG

Com dois gols de Pikachu, o Fortaleza estreou com o pé direito na Série A 2021. O triunfo diante do Atlético-MG pode ser vista de dois pontos que se unem ao final: leitura de Juan Pablo Vojvoda no intervalo e a mudança de postura do Tricolor do Pici para o 2° tempo, com um estilo de jogo propositivo e de muita intensidade.

Para a partida, o comandante argentino mandou o Fortaleza à campo em um 3-5-2, esquema tático testado pela primeira e única vez até então contra o Atlético-CE, na goleada por 6 a 0 na semifinal do Campeonato Cearense.

Neste domingo (30) diante de um adversário qualificado, com um setor ofensivo encorpado, o Fortaleza se comportou muito bem defensivamente. Porém, durante todo o primeiro tempo, a equipe tricolor pecava nos contra-ataques, postura adotada por Vojvoda. Na saída para o intervalo, Wellington Paulista comentou sobre o desempenho do time: “Faltou o último passe. Estamos trabalhando bem. Falta concentração para que a gente consiga fazer o gol para empatar e depois virar.”

Legenda: Yago Pikachu entrou no 2° tempo e foi o destaque do Fortaleza na partida Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Leitura de Vojvoda

Durante todo o 1° tempo, o Atlético-MG explorou as laterais do campo do Fortaleza para construir jogadas ofensivas. Com Savarino e Guga pela direita, o Galo criou boas chances antes de chegar ao gol de Hulk, de pênalti, que colocou a equipe mineira em vantagem na partida.

Para o retorno das equipes ao gramado do Mineirão, Juan Pablo Vojvoda promoveu a entrada de Yago Pikachu no lugar de Daniel Guedes. O intuito era um só: aproveitar o corredor aberto e penetrar no sistema defensivo do Atlético-MG. O resultado foi positivo, com Pikachu marcando o gol de empate explorando justamente essa deficiência do Galo.

Além de ser um jogador de maior presença de área, Yago Pikachu conseguia equilibrar e ligar a defesa ao ataque.

E o resultado não foi outro: aos 48 minutos do 2° tempo, Pikachu aproveitou novamente o corredor livre e recebeu um passe açucarado de David. O camisa 22 acertou o ângulo de Everson e anotou o tento da vitória do Fortaleza na partida.

Mudança de postura

O resultado, no entanto, só foi conquistado devido também a mudança de postura do Fortaleza na partida. Durante todo o primeiro tempo, os comandados de Vojvoda conseguiram neutralizar os principais pontos fortes do Atlético-MG, mas foi a partir de uma equipe mais proposotiva e intensa, no segundo tempo, que os três pontos foram obtidos.

Em desvantagem no placar, o Fortaleza retornou ao gramado do Mineirão com fome de bola (e de gol!). Logo aos 10 minutos, Robson balançou às redes, mas em posição irregular. Quatro minutos depois, aos 14, Pikachu igualou o marcador.

A posse de bola se equilibrou, e mesmo sem conseguir criar tantas chances claras de gol no 2° tempo, o Fortaleza cresceu na partida, envolvia o Atlético-MG no campo de ataque e, principalmente, anulava os espaços para que os comandados de Cuca desenvolvessem jogo.

Vojvoda costuma comentar em suas coletivas pós-jogos sobre intensidade, determinação e entrega, pilares do seu trabalho que não faltaram nos atletas do Fortaleza, que tiveram brio e duelaram com superioridade um adversário candidato ao título do Brasileirão 2021.