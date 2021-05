Análise: Fortaleza tem vitória protocolar e evolução será gradativa

O recomeço do Fortaleza após a eliminação na Copa do Nordeste foi com vitória, de goleada de 4 a 1 em cima do Caucaia no Castelão, mas sem brilho. Contra um frágil adversário, que se desmontou após a paralisação e entrou em campo com jogadores amadores, mas muito briosos, o Tricolor fez o que se esperava, que era golear, mas a atuação foi protocolar, daquelas que não se tira tantas impressões positivas visando uma Série A de Brasileiro no dia 30 de maio.

Claro que vencer é sempre bom e fazer 4 gols também, mas a disparidade técnica entre os dois times era visivel, com o Fortaleza errando demais ainda que o Caucaia fosse um time que treinou apenas 3 dias.

A equipe do interino Léo Porto abusou dos cruzamentos para a área buscando Robson, que fez dois, mas desperdiçou muitas oportunidades.

O setor de criação leonino careceu de jogadas mais trabalhadas contra uma defesa frágil e com sérios problemas de posicionamento e cobertura. Poucas tabelas foram vistas ou jogadas de mais refino técnico, com o time acelerando demais o jogo sem motivo.

Apenas no fim do jogo quando adversário estava esgotado fisicamente, bons passes para Wellington Paulista apareceram, com o centroavante mostrando a categoria de sempre para marcar os gols.

Claro que não seria de um jogo para o outro que o Leão corrigiria os problemas vistos até o jogo diante do Bahia pela Copa do Nordeste, mas que será preciso evoluir para uma disputa da Série A.

O clube terá mais 5 jogos da 2ª Fase, uma possível semifinal e final de Estadual para evoluir até o início da Série A e a chegada no novo treinador será determinante para isso.