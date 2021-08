Análise: Fortaleza tem vitória gigante contra o líder da Série A para dissipar dúvidas

Praticamente uma semana depois de perder o Clássico-Rei para o Ceará por 3 a 1 no Castelão pela rodada anterior da Série A, o Fortaleza mostrou um poder de reação gigante, vencendo ninguém menos que o líder do campeonato, o Palmeiras, na casa dele, por 3 a 2. A vitória gigante deste sábado, com direito a gol aos 49 do 2º tempo, mostrou um Fortaleza confiante, sabedor de suas possibilidades no jogo, sem medo do líder da Série A.

Foi a volta do time idealizado pela torcida, que havia falhado no Clássico-Rei e colocado dúvidas sobre a sequência na cabeça do torcedor. Mais do que natural, afinal, um clássico tem estas nuances e a vitória alvinegra foi justa dentro da proposta da competitiva equipe de Guto Ferreira. Era mais que natural os jogadores também sentirem uma falta de confiança após a perda de um jogo assim. Mas não foi isso que aconteceu.

Reação

Já na quarta-feira, a vitória de 1 a 0 em Maceió diante do CRB classificou o Leão na Copa do Brasil, mas a atuação foi só regular, protocolar após vencer e 2 a 1 no Castelão. Era preciso mais e a resposta veio em grande estilo, em um jogo de alto grau de dificuldade, contra o líder da Série A, o Palmeiras.

Desde o inicio de jogo ficou clara a postura do Fortaleza, pressionando a saída de bola do Palmeiras, sem dar espaços para a criação de jogadas do time da casa. Com um time solto no ataque, com as movimentações constantes de Crispim, Pikachu, Romarinho e Robson, o Leão foi sempre perigoso.

Legenda: O Fortaleza foi ousado e valente, vencendo o Palmeiras fora de casa pela Série A Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

E apesar dos dois gols sofridos, a defesa foi segura em grande parte do jogo. Quando Felipe foi expulso aos 24 do 2º tempo, o Fortaleza teve que se defender mais, mas aos 45 minutos, quando Victor Luiz foi recebeu o vermelho e igualou as coisas, o Leão foi pra cima e foi premiado.

Ousadia

A grande maioria dos times se satisfaria com o empate aos 45 do 2ºtempo jogando com o líder fora de casa, mas o time de Vojvoda é diferente, e a mentalidade é de jogo ofensivo. E um dos destaques do Leão na Série A, Yago Pikachu, fez linda jogada para Igor Torres decretar a vitória.

Uma vitória gigante, que coloca o Leão na excelente 3ª colocação com 30 pontos em 15 jogos, e apenas 2 do líder Palmeiras. Uma campanha espetacular e que faz a torcida do Fortaleza sonhar com um grande desfecho, como uma histórica classificação para a Libertadores.