Análise: Fortaleza se impõe, aproveita falhas do Pacajus e mantém vivo o sonho do tetracampeonato

O Fortaleza goleou o Pacajus nesta quarta-feira (02) e avançou às semifinais do Campeonato Cearense 2022. Diante dos pacajuenses, a equipe de Juan Pablo Vojvoda foi dominante, se impondo durante os 90 minutos, e contou com falhas individuais da defesa do time de Raimundo Wagner para conquistar o elástico resultado.

A vitória na ida por 1 a 0 dava ao Fortaleza a vantagem de jogar pelo empate. Porém, com uma escalação força máxima, a equipe tricolor buscou o resultado a todo momento, de diferentes formas: com lançamentos de Lucas Crispim, pressão no campo de ataque e bola parada.

O atacante Moisés foi o principal personagem do 1º tempo, com dois arremates na trave e uma finalização defendida. Na etapa final, conseguiu marcar ao aproveitar uma das falhas defensivas do Pacajus.

As falhas, inclusive, foram pontuais na construção do placar. Além de Moisés, Yago Pikachu e Hércules também aproveitaram os vacilos defensivos. A equipe leonina teve outras oportunidades, mas a falta de precisão impediu um resultado ainda mais encorpado.

Legenda: Hércules marcou seu 1° gol com a camisa do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Sonho do tetracampeonato

A goleada diante do Pacajus é um recado do Fortaleza aos adversários. A equipe segue sonhando com o tetracampeonato e tem como principal objetivo no 1º semestre a conquista do título estadual.

Para além do feito de conquistar quatro títulos em sequência, obtido apenas uma vez na história do Fortaleza (2007-2010), o Tricolor do Pici tem a oportunidade de igualar o maior rival, o Ceará, em número de troféus conquistados. Atualmente, são 45 títulos do Alvinegro contra 44 títulos do Leão.

Porém, antes de pensar no título, o Fortaleza precisará enfrentar em duelos de ida e volta o arquirrival Ferroviário. Os duelos estão precisos para os dias 08 e 15 de março, com a Copa do Nordeste - para o Tricolor do Pici - também sendo disputada no período. Ou seja, a equipe leonina enfrentará uma maratona de jogos. A decisão do Campeonato Cearense 2022 será entre Ferroviário ou Fortaleza contra Caucaia ou Iguatu.