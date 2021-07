Análise: Fortaleza precisará se adaptar contra retrancas adversárias

O Fortaleza vem jogando um futebol vistoso e competitivo na Série A do Campeonato Brasileiro, não estando no G4 em 3º lugar à toa. A equipe é bem treinada e ousada, buscando a vitória dentro e fora de casa, conseguindo 8 em 13 jogos.

Mas na Série A, raramente encontra retrancas para furar, talvez em um ou outro jogo no Castelão contra uma equipe inferior tecnicamente. Por isso o duelo pela Copa do Brasil diante do CRB teve um cenário diferente do habitual para o Tricolor.

Não foi simples furar o bom sistema defensivo do time alagoano, bem postado pelo seu treinador. O Fortaleza manteve o padrão de ter a posse de bola, trocar passes em busca de espaço, com aproximação dos jogadores para tabelas e criação de jogadas, mas o jogo não fluiu.

Se na Série A, o clube é um dos que mais finaliza, diante do CRB as chances foram poucas, com o goleiro adversário realizando 3 defesas importantes (em finalizações de Romarinho, Crispim e David) e os dois gols vindos em cobranças de pênalti.

O treinador leonino, Vojvoda, fez alterações ofensivas para buscar o resultado e conseguiu, mas fica um alerta para a Série A: com o Leão em evidência e na parte de cima da tabela, adversários podem se fechar mais daqui pra frente e dificultar as ações da equipe.

Mas por hoje, o importante foi vencer o bom time alagoano, sair na frente no confronto e jogar por um empate no jogo de volta.