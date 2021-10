Análise: Fortaleza perde partida por erros defensivos e nervosismo demasiado

O reencontro entre Fortaleza e torcida após 18 meses foi amargo pela derrota de 3 a 0 para o Atlético/GO no Castelão. A torcida saiu frustrada com a atuação do time, vaiou após o apito final em um jogo que nada deu certo para o Leão.

Se em outros jogos como mandante na Série A do Tricolor conseguiu pressionar o adversário com um futebol de muita movimentação para tabelas, abertura de espaços e troca de posições, diante do Dragão nesta sábado nada disso aconteceu.

E para complicar ainda mais, acrescente erros bobos defensivos e um time nervoso com a arbitragem e adversário. O Dragão, aliás, foi um time mais lúcido e executou sua proposta melhor que o Leão desde o início.

Sem criação

Em nenhum momento o Fortaleza mostrou-se confortável no jogo, o adversário sim. O meio campo leonino, formado por Ederson, Felipe, Pikachu Bruno Melo, na 1ª linha, e Lucas Lima centralizado, não funcionou.

Foram raras as vezes que algum deles venceu um duelo ofensivo contra um marcador do time goiano.E cedeu mais espaços que o normal para o Atlético criar as jogadas pela esquerda.

Na frente, David e Wellington Paulista não venciam duelos pelo chão e foi preciso buscar na jogada aérea alguma jogada de perigo diante de um time postado e bem fechado.Wellington perdeu uma chance, marcou outro de cabeça, impedido, assim como Bruno Melo, que fez de cabeça mas o gol também foi anulado.

Com bola no chão, Lucas Lima não criou, nem Romarinho quando entrou, nem Matheus Vargas. A falta de Lucas Crispim foi nítida, o melhor jogador do time na Série A, já que ele dá muita opção para quem está no setor de criação.

Legenda: O Fortaleza fez uma partida abaixo da esperada, com muitos erros defensivos Foto: KID JUNIOR

E se o ataque não funcionou, a defesa muito menos. O time pareceu desconcentrado, até jogadores normalmente seguros, como Marcelo Benevenuto e Tinga, perderam duelos fáceis. O primeiro gol foi uma falha coletiva da defesa e de Felipe Alves, com o gol contra de Felipe sendo sintomático. No 2º gol do Atlético/GO, Matheus Vargas errou a cabeçada para Baralhas marcar, mas antes disso outras falhas acontecem.

Alerta

O reencontro com a torcida foi dos piores, com a galera leonina não tendo outra alternativa além de vaiar o time. No fundo ela não queria isso no primeiro contato após 18 meses, já que o time tem dado espetáculo e feito grande campanha na Série A, mas o momento não é bom.

Exceto a vitória diante do fraco Sport em Recife no último domingo, a queda de rendimento do time na Série A é clara, com 4 derrotas nos últimos 5 jogos.

Vojvoda é um grande técnico, faz um trabalho notável, mas precisará achar outras alternativas de jogo para o Fortaleza, ou mudar peças, para corrigir a rota e conquistar a sonhada vaga na Libertadores.

A pressão pela conquista da vaga é grande pela expectativa criada e a torcida deixou claro com as vaias após o apito final: a exigência aumentou e o time precisará superar isso.