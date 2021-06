Análise: Fortaleza faz jogo de manual na melhor atuação com o técnico Vojvoda

O Fortaleza teve uma atuação modelo diante do Internacional, ao golear por 5 a 1 no Castelão, pela 2ª rodada da Série A, no melhor jogo coletivo e tático sob o comando de Juan Pablo Vojvoda.

No 7º jogo dirigindo o Leão, o técnico argentino mostrou mais uma vez que a ousadia tática e a mentalidade para vencer são tão importantes quanto a qualidade dos jogadores. Diante do Inter, desde o primeiro minuto de jogo, foi possível constatar a confiança e a automação dos jogadores tricolores em se posicionar em campo e criar as jogadas.

Desde o início de jogo, o Tricolor de Aço adiantou as linhas e pressionou o Inter. Não deixou o Colorado jogar e leu muito bem o débil posicionamento dos zagueiros do Inter, explorando lançamentos nas costas deles, diante das linhas altas do técnico Ramírez.

E na frente, Lucas Crispim, o camisa 10 que jogou mais uma vez de ala esquerda, fez dupla com David no setor, enquando do outro lado, Yago Pikachu era só ataque do direito, já que Tinga, outra vez na zaga com Benevenuto e Titi, fazia sua cobertura. Pikachu, que fez mais uma vez ótima partida, era auxiliado por Vargas, que também centralizava.

O quarteto era só movimentação para municiar Robson, que jogou no lugar do poupado Wellington Paulista.

Nem Felipe e Matheus Jussa, volantes, guardavam posição, também chegando à frente quando necessário. Era o oposto do rígido e ineficaz jogo posicional de Ramírez, que tem fracassado no Colorado.

Constraste

Enquanto os tricolores jogavam soltos e sabiam o que fazer dentro da proposta do treinador, os colorados estava completamente perdidos, como claramente foi em outros jogos da temporada.

Os dois gols tricolores no 1º tempo aproveitaram a linha de marcação falha do Inter, com os leoninos se posicionando corretamente, com a leitura de jogo certa.

E na etapa final, quando o time já tinha um jogador mais, não "sentou" no resultado quando a maioria dos times faria, e buscou o terceiro, que veio logo no começo da 2ª etapa com Pikachu, e buscou o quarto e o quinto.

A fome do Leão mostrada na partida, para buscar mais gols, em dominar o adversário com um futebol ofensivo é a marca de um time que acredita.

Legenda: O argentino Juan Pablo Vojvoda está invicto no comando do Fortaleza: em 7 jogos são 5 vitórias e 26 gols marcados Foto: KID JÚNIOR

Mentalidade

E no futebol, acreditar que é possível se torna uma grande aliado de um time quando é bem treinado. A junção das duas coisas é muito benéfica e o início de Série A do Fortaleza é uma prova disso, sendo um time de metalidade forte.

Superar o Atlético Mineiro e o Internacional, dois times que teoricamente lutarão na parte de cima da tabela não foi por acaso.

Não se sabe até onde o Fortaleza irá na Série A, qual o limite, mas o torcedor tem mais que curtir a histórica goleada e o momento da equipe, que é excelente.