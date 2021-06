Análise: Clássico-Rei equilibrado em duelo de estilos diferentes

O empate em 1 a 1 no Clássico-Rei pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil foi justo. E com a marca do equilíbrio como geralmente é um Ceará e Fortaleza. O jogo foi tão equilibrado, que cada time dominou um tempo de jogo, com diferentes posturas táticas.

Enquanto o Vozão dominou o 1º tempo com uma marcação agressiva, recuperação de bola rápida e gol marcado no início, o Leão foi melhor na etapa final com uma equipe extremamente ofensiva, empatando o jogo e mantendo a pressão até o fim pela vitória.

Os estilos de Guto Ferreira no Ceará e Vojvoda no Fortaleza poderiam ter se sobressaído ou sido sobrepostos pelo adversário. Foram detalhes que fizeram cada proposta de jogo não saísse vencedora, com o empate sobressaindo.

Isso quer dizer que as duas propostas funcionaram, com as duas equipes realizando exatamente o que os treinadores pediram.

Domínio alvinegro

No 1º tempo, Guto conseguiu que o Ceará de 2021 lembrasse a equipe letal e combativa de 2020, marcando em cima o adversário, mordendo o tempo todo e sendo letal na frente. Assim o time alvinegro não deixou o Fortaleza jogar no 1º tempo e saiu na frente com um belo gol de Cléber.

Legenda: O Ceará abriu o placar no inicio do 1º tempo após iniciar muito bem a partida, sendo ofensivo e marcando em cima Foto: FABIANE DE PAULA

A vantagem construída logo aos 9 minutos de jogo fez o Ceará recuar um pouco mais para jogar com mais se sente confortável, baixando suas linhas e buscando os contra-ataques. Até conseguiu, foi mais perigoso, mas não desperdiçou suas chances de ampliar.

Foi aí que Vojvoda mostrou que não tem receio de escalar uma equipe extremamente ofensiva para buscar um resultado. De cara, tirou Bruno Melo que fazia a função de 3º zagueiro para lançar o atacante Romarinho. E logo depois, Luiz Henrique, que estava como volante, para a entra do meia Lucas Crispim.

Domínio Tricolor

Ainda que o Ceará tivesse alguns contra-ataques a disposição - Rick e Saulo perderam grandes oportunidades - o Fortaleza ficou mais com a bola, girando em busca do gol, e empatou com Wellington Paulista aos 25 minutos.

Legenda: O Fortaleza voltou muito ofensivo no 2º tempo e pressionou, empatando a partida e ficando perto da virada Foto: FABIANE DE PAULA

A partir do gol do empate, com o Clássico-Rei mais equilibrado, com cada time dentro da sua proposta: o Leão com a bola e pressionando, e Vozão buscando os contra-ataques, com destaque para João Victor, que mostrou muita personalidade e ousadia nas jogadas quando entrou no 2º tempo. Um jogo tenso, mas muito tático, com a cara de um Clássico-Rei decisivo.

Na última chance do jogo, aos 46 minutos, Pikachu encheu o pé de primeira e a bola tirando tinta da trave.

No fim, o empate foi justo pelo que as duas equipes produziram, com o jogo encontro e mais decisivo ainda, no dia 10, às 19 horas no Castelão. Haja ansiedade até lá para alvinegros e tricolores.