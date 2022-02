Análise: Ceará vive tempos opostos na Arena Castelão, mas desempenho do 1° tempo garante resultado

O Ceará estreou no Campeonato Cearense com vitória diante do Iguatu nesta terça-feira (22). O resultado construído pela equipe de Tiago Nunes gera vantagem no duelo da volta, porém, passa por uma atuação divida em dois tempos que se opuseram em campo.

Durante os 45 minutos iniciais, o Ceará teve amplo domínio da partida, com volume de jogo, buscando envolver o adversário por meio de triangulações, e concentração de jogadas no campo ofensivo. Os arremates ainda necessitam ser trabalhados pela comissão técnica, mas a criatividade para criar chances claras gerou resultado: dois pênaltis a favor do alvinegro, convertidos por Mendoza e Zé Roberto, respectivamente.

Na etapa final, o Alvinegro de Porangabuçu viu o Azulão do Centro-Sul crescer na partida, com mais presença ofensiva, conseguindo furar a principal força do Ceará na temporada 2022: o sistema defensivo.

Legenda: Kelvyn atuou como ponta-esquerda no 1° tempo, sendo recuado para a lateral-esquerda no 2° tempo Foto: Kid Júnior / SVM

Alterações

A mudança de postura do Ceará passa pelas alterações feitas ao longo da partida. Logo no retorno ao 2° tempo, Tiago Nunes optou pelas saídas de Léo Rafael e Victor Luís, promovendo as entradas de Marlon e Erick. Com isso, o Vovô passou a atuar no tradicional 4-2-3-1, com o polivalente Kelvyn fazendo a lateral-esquerda, dando vez ao Mendoza na ponta pelo lado do campo, enquanto Erick atuava pelo lado direito.

Após as mexidas, o meio-campo do Ceará se tornou uma área vulnerável, sendo facilmente explorada pelo ímpeto iguatuense na busca pelo gol. O espaço foi sucumbido, tornando-se inoperante para a ligação defesa-ataque, após a saída do volante Richardson, aos 7 minutos do 2° tempo, ao sentir uma lesão e relatar ao departamento médico. O camisa 7 era o ponto lúcido do meio-campo alvinegro.

Uma nova postura, mas o erro de sempre

A crescente do Iguatu no 2° tempo gerou resultado imediato: Davi diminuiu o marcador aos 15 minutos. O tento assinalado pelo camisa 18 do Azulão deu um choque na apatia alvinegra, que passou a adotar uma nova postura, aumentando a busca por ampliar o placar.

A busca era evidente, mas um velho conhecido erro da equipe voltou a ser protagonista: a imprecisão nos arremates. Mendoza, aos 17 minutos, e Marlon, aos 20, desperdiçaram chances dentro da área. Ao longo do confronto, Victor Luís, Léo Rafael e Kelvyn também arremataram próximo a meta de Léo, mas sem conseguir direcionar ao gol.

Legenda: Marlon entrou no lugar de Léo Rafael, mas não conseguiu performar bem Foto: Kid Júnior / SVM

Ponto positivo

Para além dos velhos conhecidos do Ceará, um jovem jogador chamou atenção em sua primeira aparição no time titular: Léo Rafael. O camisa 80 movimentou-se corretamente ao longo da partida, buscando entrelinhas, o desmarque, e sendo o homem, por vezes, responsável pela ligação defesa-ataque. A batida na bola, com cruzamentos precisos para a área, também entra nos pontos analisados na partida, assim como a personalidade.

Duelos contra equipes tecnicamente inferiores podem ser o ponto de partida para grandes atletas se revelarem e ganharem o "casco" para partidas de nível técnico superiores. Porém, também é importante frisar: Léo Rafael é um jogador de 20 anos, recém-promovido da categoria de base, que necessitará de tempo e apoio dos torcedores e do grupo alvinegro, para performar com maior qualidade em campo.