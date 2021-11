Análise: Ceará tem baixo desempenho ofensivo em empate com Atlético-GO

O Ceará empatou com o Atlético-GO neste sábado (20), no Estádio Antônio Accioly, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com desempenho ofensivo praticamente nulo. Durante os 90 minutos, a equipe de Tiago Nunes finalizou apenas cinco vezes, sendo duas na direção do gol, ambas com Vina.

A baixa produção ofensiva do Alvinegro de Porangabuçu está atrelada ao ímpeto defensivo dos atleticanos. A equipe de Marcelo Cabo encerrou a partida com: 66 duelos ganhos, 13 desarmes, 15 interceptações e 10 cortes. As estatísticas são do site SofaScore.

Desfalques pontuais e desempenho abaixo

Para a partida, o técnico Tiago Nunes não teve João Ricardo, Luiz Otávio, Fabinho e Mendoza à disposição, sendo substituídos por Richard, Gabriel Lacerda, William Oliveira e Rick, respectivamente.

A ausência de Fabinho e Mendoza, porém, foram as baixas mais sentidas pelo Ceará. O volante, apesar de ter características mais defensivas, consegue fazer o jogo fluir no meio-campo, distribuindo bola aos “homens da frente”, além de figurar no ataque. Mendoza, por sua vez, alia velocidade com boa visão de jogo e finalização.

As escolhas por William Oliveira e Rick pouco acresceram ao Ceará na partida. Defensivamente, o camisa 5 contribuiu bem, mas teve pouca movimentação ofensiva em campo. Rick, fortemente marcado pela defesa atleticana, não conseguiu imprimir ritmo de pelo lado esquerdo.

ESTATÍSTICAS GERAIS DA PARTIDA

Posse de bola: 55% (ACG) x 41% (CSC)

Finalizações: 19 (ACG) x 5 (CSC)

Escanteios: 10 (ACG) x 1 (CSC)

Faltas: 10 (ACG) x 21 (CSC)

Desarmes: 13 (ACG) x 9 (CSC)

Interceptações: 15 (ACG) x 8 (CSC)

Cortes: 10(ACG) x 40 (CSC)

Próximos confrontos

Restando quatro partidas para o encerramento da Série A, o sonho de disputar a Libertadores segue vivo. Com 46 pontos, o Ceará alcançou a 8ª colocação.

Entretanto, a consolidação de uma possível vaga passa pela melhora de desempenho para as próximas partidas, começando por quinta-feira (25), quando enfrenta o Corinthians na Arena Castelão. Vencer um concorrente direto aumenta as possibilidades do Alvinegro na competição. Depois, enfrenta Flamengo (F), Palmeiras (F) e América-MG (C).