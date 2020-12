Análise: Ceará tem boa atuação defensiva e soma ponto valioso em Santos

O empate do Ceará em 1 a 1 com o Santos, domingo (27), foi um bom resultado para o último jogo da equipe em 2020, pela 27ª rodada da Série A do Brasileiro. Com gol santista anulado pelo árbitro de vídeo (VAR) na Vila Belmiro, o equilíbrio foi mantido entre as equipes no 4º encontro na temporada: um triunfo para cada e duas igualdades.

Dessa vez, no entanto, o domínio do Peixe foi enorme durante parte do 1º tempo, com a equipe empurrando os comandados de Guto Ferreira para o campo defensivo.

Powered by RedCircle

As melhores jogadas eram pelas pontas com Soteldo e Marinho, seja com dribles curtos ou finalizações à distância. Em uma delas, Marinho recebeu de Pituca, após falha na saída de bola de Fernando Sobral, e chutou no canto esquerdo de Prass, abrindo o placar aos 10 minutos.

Com o placar construído, foi nítida a falta que Léo Chú fez ao plantel. A profundidade que o jovem camisa 26 dá ao time não existiu no duelo, com a faixa central sendo o ponto de maior concentração do Alvinegro.

Dentro da proposta tática, a reação veio somente aos 34 minutos, quando Bruno Pacheco cruzou pela esquerda e achou Cleber na grande área. O centroavante alvinegro cabeceou e quase garantiu a igualdade em São Paulo.

Legenda: O Ceará apresentou esquema tático compacto e conseguiu chances no contra-ataque Foto: Felipe Santos / Ceará

Porém, aos 36, o camisa 89 cabeceou em outro cruzamento de Pacheco e, na sobra, Samuel Xavier tocou para o fundo das redes de John, igualando o marcador na Vila.

O 2º tempo manteve a mesma dinâmica: imposição do Peixe pelos extremos e organização defensiva do Vovô para afastar qualquer bola da área, tentando conectar eventuais contragolpes com Vina e também Saulo, que entrou no decorrer do duelo.

Mais uma vez, o “Coração Valente” entrou bem no lado direito com a velocidade necessária para incomodar. Aos 32 minutos, Saulo desperdiçou uma das melhores chances ao avançar pelo flanco e, no passe final, errar o toque para Vina, livre na área. Em campo, Fernando Prass merece destaque por duas grandes defesas na partida. O goleiro substituiu Richard, diagnosticado com Covid-19.

O lance polêmico ocorreu aos 37, com quase gol olímpico de Marinho. Arthur Gomes desviou com o ombro e, no vídeo, o árbitro confirmou o toque, invalidando o tento que daria a vitória dos donos da casa no confronto da Vila.

Reflexo

O suado empate do Vovô reflete o 2020 da equipe: organizada defensivamente e concentrada em momentos de pressão. O enorme desgaste foi sentido ontem, com lances ofensivos vindo basicamente de quem saiu do banco durante a 2ª etapa.

Os 11 dias até o próximo compromisso, diante do Internacional, no próximo dia 7 de janeiro, devem garantir para Guto o tempo de descanso necessário aos atletas e à comissão. A 10ª colocação, com 36 pontos, deixa o Ceará a três vitórias em 11 jogos para atingir o “número mágico” que garante, historicamente, a permanência na elite brasileira.

A vaga na Copa Sul-Americana também não está distante caso no começo do ano que vem o Alvinegro continue com o mesmo ritmo do complicado ano de 2020.

O último jogo do Ceará em 2020 refletiu a tensão de diferentes duelos durante o ano, quando a concentração defensiva prevaleceu e garantiu um ponto importante na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Santos 1x1 Ceará

Competição: Série A do Brasileiro - 27ª rodada

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 27 de dezembro

Árbitro: Rodolpho Toski (PR).

Cartões amarelos: Cléber, Saulo e Vina (Ceará); Pituca e Felipe Jonatan (Santos).

Gols: Marinho, aos 10 do primeiro tempo, e Samuel Xavier, aos 36 do primeiro tempo.

Santos: John Victor; Lucas Braga, Laercio, Luan Peres e Felipe Jonatan (Jean Mota); Sandry (Vinicius), Alison (Arthur) e Diego Pituca; Marinho, Soteldo (Bruno Marques) e Kaio Jorge (Lucas Lourenço). Técnico: Cuca.

Ceará: Prass; Samuel Xavier (Eduardo), Tiago Pagnussat, Klaus e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles (Naressi), Vina, Fernando Sobral (Kelvyn) e Lima (Saulo); Cléber (Vizeu). Técnico: Guto Ferreira.