Análise: Ceará mantém desempenho consistente, mas sofre com erro individual crucial contra São Paulo

O empate diante do São Paulo, em 1 a 1, na Arena Castelão, neste domingo (27), é de se lamentar pelo lado alvinegro. O Ceará, mais uma vez, teve um desempenho consistente, com um modelo de jogo encaixado, mas pecou nas chances criadas e, no único erro cometido na partida, sofreu o gol.

A equipe de Guto Ferreira se postou em campo com uma postura característica: linhas baixas e força nos contra-ataques. O resultado, claro, foi o aproveitamento na melhor chance do 1° tempo, com o gol de Jorginho, mas um festival de gols perdidos na etapa final, que caracterizou no empate – a se lamentar – para o Ceará.

Estatística do Ceará na partida

18 finalizações (7 finalizações no gol)

12 finalizações dentro da área

69% de passes certos

43 duelos ganhos

13 desarmes

6 interceptações

19 cortes

Legenda: Volante Marlon foi peça fundamental do sistema defensivo do Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

Contra um São Paulo desorganizado dentro de campo, que detinha a posse de bola, mas não sabia produzir, o Ceará foi soberano no sistema defensivo durante boa parte do confronto, com mais uma boa atuação do zagueiro Messias e dos volantes Marlon e Fernando Sobral.

O meio-campo compacto, fazia com que a equipe paulista explorasse as laterais, mas não obtivesse sucesso, oportunizando o Ceará a roubar bolas e iniciar contra-ataques, explorando sempre a velocidade de Mendoza e Saulo Mineiro.

As primeiras oportunidades do Ceará na partida saíram dos pés do camisa 73, em escapada pelo lado esquerdo, mas pararam em Tiago Volpi. O atacante serviu Marlon, na sequência, e mais uma vez foi interceptado pelo arqueiro tricolor, que não conseguiria evitar o gol de Jorginho no rebote.

Ineficiência ofensiva e desatenção defensiva

O Ceará pouco cedeu oportunidades ao São Paulo. O sistema defensivo passou perto de ganhar nota máxima, mas uma desatenção coletiva, com um erro individual de Gabriel Dias, pôs tudo a perder, incluindo a garantia dos três pontos.

O gol sofrido deu ao Ceará ritmo para retornar ao jogo e buscar o tento da vitória. Porém, Guto Ferreira, do banco de reserva, pôde observar a ineficiência ofensiva da equipe alvinegra, que criou grandes oportunidades, mas desperdiçou.

Atuando em casa, contra um adversário que vive um momento fragilizado, não se pode perder oportunidades, tampouco pontos. Porém, apenas com o trabalho dia após dia, o Ceará conseguirá resolver os “velhos problemas conhecidos”.