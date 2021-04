Análise: Ceará goleia Sport com estratégia de sucesso em 2020

A histórica goleada do Ceará sobre o Sport, por 4 a 0, neste sábado (3) – a maior vitória na história do confronto – pode ser destrinchada de três maneiras: confiança de Guto Ferreira para repetir o esquema que vingou diante do CSA/AL e a solidez defensiva, além da maestria ofensiva de ‘Speed’ Mendoza.

O triunfo sobre a equipe pernambucana garantiu a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste ao Ceará, com 13 pontos. O alvinegro volta a campo no próximo sábado (10), às 16h, contra o Salgueiro, na Arena Castelão, pela última rodada da fase de grupos da ‘Lampions’.

Legenda: Guto Ferreira repetiu, diante do Sport, a escalação que mandou a campo na vitória sobre o CSA/AL, na última rodada da Copa do Nordeste Foto: Thiago Gadelha/SVM

A escalação que atuou de maneira diferente

Diante do Sport, neste sábado (3), Guto Ferreira repetiu a mesma escalação que mandou a campo na vitória sobre o CSA/AL. Porém, apesar da repetição nos onze iniciais, o Ceará adotou uma postura mais tímida durante boa parte do primeiro tempo, sem a pressão incisiva como aconteceu diante da equipe alagoana.

Sem conseguir criar oportunidades claras de gol, devido a falta de posse e a inerte produção ofensiva pelos volantes e meio-campo alvinegro, o Ceará foi letal na bola parada. Trunfo de Guto Ferreira para jogos onde a equipe não consegue desenvolver o jogo pelo chão. Duas vezes, quase que seguidas, Gabriel Dias e Cléber anotaram os gols que abriram a goleada alvinegra na Ilha do Retiro.

O resultado favorável não diminuiu o ritmo adquirido pelo Ceará após os 20 minutos da primeira etapa. O segundo tempo, apesar de maior posse do Sport, foi de domínio alvinegro, criando as melhores oportunidades, aproveitando-se dos erros ofensivos dos mandantes.

A solidificação do resultado, porém, só saiu nos minutos finais da etapa final. Lima, reestreando pelo Ceará, achou ‘Speed’ Mendoza nas costas da defesa rubro-negra, finalizando sem chances para Luan Polli. Nos acréscimos, foi a vez de Felipe Vizeu encontrar Pedro Naressi dentro da área, apenas para empurrar para o fundo das redes.

Legenda: Gabriel Dias marcou seu primeiro gol com a camisa do Ceará Foto: Fausto Filho/Ceará SC

Solidez defensiva

O elástico placar foi construído, também, graças ao sistema defensivo impecável do Ceará na partida. Do goleiro aos laterais, com grande atuação da dupla Luiz Otávio/Messias, que neutralizaram por cima e por baixo todas as tentativas do Sport no duelo. Na única falha defensiva da equipe, Richard parou a cabeçada ‘queima-roupa’ de Marcão Silva. Uma defesa milagrosa, que deixou o Ceará tranquilo na partida.

O arqueiro alvinegro, inclusive, fez um duelo particular contra Luan Polli, do Sport, que mesmo sofrendo quatro gols, também merece menção honrosa nesta análise, por parar Vina em duas oportunidades.

Sem conseguir se aproximar da meta alvinegra, restava ao rubro-negro pernambucano os tiros de fora da área. E, novamente, Richard foi essencial para o Ceará, defendendo um forte chute de Patric com endereço: no ângulo.

Legenda: Atacante marcou seu segundo gol com a camisa do Ceará Foto: Fausto Filho/Ceará SC

Camisa 10 de peso

Stiven Mendoza foi, mais uma vez, decisivo para o Ceará (sendo eleito o Craque da Partida). Em um jogo de bastante transição da equipe de Guto Ferreira - relembrando o esquema de sucesso em 2020 - o colombiano foi essencial nas puxadas de contra-ataque e investidas no setor ofensivo, principalmente na segunda etapa.

Pelo lado esquerdo do campo, Mendoza tinha liberdade para chegar ao gol de Luan Polli sem dificuldades, após os erros ofensivos da equipe adversária. E, assim, saiu o terceiro gol do Ceará, assinalado pelo 'Speed'. Livre, Lima o achou nas costas dos defensores. Com tempo para dominar, o camisa 10 alvinegro - que parece não carregar peso algum - tirou de Luan Polli, ampliando o marcador para o Vovô.

Resumir, no entanto, a partida de Stiven apenas ao gol marcado é ingenuidade. Mais uma vez, o atacante foi participativo e demonstrou, na partida de hoje, certo alinhamento e calíbre com Vina - o principal jogador do Ceará. Resultado, este, que poderá render frutos futuros a dupla e, principalmente, ao Ceará.