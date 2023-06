Amistoso do Espanha-Brasil contra o racismo será disputado em março de 2024 em Madri

Espanha e Brasil anunciaram nesta terça-feira (13) que o amistoso "contra o racismo" entre as seleções dos países, anunciado depois dos insultos recebidos por Vinícius Júnior, será disputado em março no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

"Quero anunciar que a partida contra o racismo entre Espanha e Brasil será no Santiago Bernabéu", afirmou o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, em uma entrevista coletiva ao lado do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

"É um cenário ideal para um jogo entre duas das melhores seleções do mundo", acrescentou Rubiales.

A partida, que pretende conscientizar os torcedores contra o racismo, foi anunciado na semana passada, depois das ofensas sofridas por Vini Jr., atacante do Real Madrid.

"Qualquer tipo de discriminação e racismo não tem espaço no futebol", disse Ednaldo Rodrigues.

Rubiales explicou que o amistoso será disputado no mês anunciado, se a Espanha garantir a classificação antecipada para a Eurocopa 2024. Caso contrário, o período pode ser reservado para as partidas de repescagem.

No dia 21 de maio, Vini Jr. voltou a ser alvo de ofensas racistas durante a partida entre Real Madrid e Valencia, que motivaram uma onda de apoio ao jogador.

Na semana passada, a Comissão Antiviolência da Espanha propôs multas e a proibição de acesso aos estádios para vários torcedores identificados como os autores dos comportamentos racistas contra Vinícius.

Além disso, as quatro pessoas acusadas de pendurar um boneco de Vinícius Júnior em uma ponte de Madri, horas antes do clássico da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid em janeiro, serão multadas e não poderão entrar nos estádios por dois anos, anunciou o Conselho Superior de Esportes.