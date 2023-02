Amigos famosos celebram aniversário de Neymar e publicam os parabéns nas redes sociais

Amigos famosos de Neymar Jr. usaram as redes sociais para parabenizar o craque brasileiros neste domingo (5). O jogador do Paris Saint-Germain e atacante da Seleção Brasileira completa 31 anos. Entre os que deixaram um recado para ele estao o apresentador Luciano Hulk, o cantor Thiaguinho e o infuenciador David Brazil.

"Parabéns, amigo. Deus te abençoe muito. Você é luz, Neymar Júnior", postou a cantora Lexa em seu Instagram. Ela é esposa do MC Guimê, funkeiro que está confinado no BBB 23.

David Brazil fez um registro bem humorado para desejar os parabéns ao jogador, a quem chama de "Juninho".

"Hoje é seu aniversário?.. JUNINHO, MEU AMIGO DIFERENCIADO, QUE DEUS CONTINUE A LHE ABENÇOAR COM MUITA SAÚDE ALEGRIA E PARABÉNS POR SER ESSA PESSOA TÃO MARAVILHOSA, TE AMO MEU NENÉM", escreveu.

O ex-jogador e atual senador Romário também deixou um recado para neymar no Instagram. "Parbéns, jogador!!! Desejo que Papai do Céu abençoe sua vida com muita saúde, felicidade, sucesso e mais vitória. TMJ!", escreveu.

O jogador de vôlei Bruninho, que é amigo e já apareceu várias vezes ao lado de Neymar, também deixou uma homenagem para o atacante. "Parabéns meu irmão!!. Que Deus continue bençoando tua vida e te dando saúde pra viver e ser esse cara especial que você é. Você metrece tudo de melhor! Te amo!", disse.

O apresentador Luciano Huck decidiu reunir fotos das diversas postagens que já fez em homenagem a Neymar em diferentes aniversários do atleta, sem poupar elogios ao "amigo leal, filho carinhoso e pai presente".

"Saudade das nossas loucuras e resenhas internas. Feliz niver, meu BB Neymar Jr.", desejou o humorista Tirullipa.

No perfil oficial do Instagram e Twitter, o PSG desejou felicidades ao jogador brasileiro.

Verratti, jogador do mesmo time, publicou uma foto com o brasileiro desejando os parabéns. Henrique, ex-jogador do Cruzeiro, e até Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, aparecem nas redes de Neymar.