Amigo de Vinicius Junior acusa segurança de racismo antes de jogo amistoso

A partida entre Brasil e Guiné, em Barcelona na tarde deste sábado (17), foi marcada por uma série de ações contra o racismo. Mas antes mesmo de a bola rolar, um outro caso de racismo foi registrado no estádio.

Desta vez a vítima foi Felipe Silveira, assessor pessoal e amigo de Vini Jr. Após passar pela roleta de entrada, Felipe disse ter sido abordado por um segurança que teria apontado uma banana para ele e dito:

Houve confusão e a polícia foi chamada. A situação foi filmada pelo pelo repórter Eric Faria da TV Globo e as imagens foram veiculadas pela emissora antes da partida.

O atacante Vinicius Junior se manifestou logo após a partida, vencida pela Seleção Brasileira por 4 a 1. Camisa 10 da Seleção na partida, Vini Jr deixou o estádio em silêncio, mas comentou o caso em rede social:

"Enquanto eu jogava com a já histórica camisa preta e me emocionava, meu amigo foi humilhado e ironizado na entrada do estádio. O tratamento foi triste, em todos os momentos duvidaram da cena surreal que aconteceu. Os bastidores são nojentos. Mas pra deixar tudo público, pergunto aos responsáveis: onde estão as imagens das câmeras de segurança?", questionou o jogador.