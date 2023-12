Amiga de Marcelinho Carioca nega relacionamento com ex-jogador e diz que foi ameaçada em sequestro

Após a grande repercussão do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca, encontrado na última segunda-feira (18), em Itaquaquecetuba (SP), Tais Alcântara, também sequestrada com o ex-jogador, foi entrevistada pelo g1 e negou ter um relacionamento com Marcelinho.

“Eu não tenho nenhum relacionamento com o Marcelinho. Nunca tive. A nossa relação é de amizade mesmo. Eu estou separada do Márcio. A gente mora em casas separadas, não estamos convivendo, apesar que ainda não saiu o divórcio. A gente continua ainda casados no papel”, disse Tais.

A amizade entre Marcelinho Carioca e Tais Alcântara foi formada no ambiente de trabalho. O ex-jogador foi secretário de esportes de Itaquaquecetuba até janeiro de 2023. Tais é funcionária da Secretaria de Esportes da cidade.

De acordo com os relatos de Tais, o sequestro aconteceu no momento em que Marcelinho havia ido até a casa da colega para entregar ingressos para um show de pagode. Eles teriam sido abordados por três homens, próximo à casa de Tais.

Legenda: Marcelinho Carioca concede entrevista coletiva após sequestro Foto: Reprodução/TV Globo

“Ele [Marcelinho] desceu e disse que era o ex-jogador. Os caras não acreditaram. Colocaram ele dentro do carro e deram uma coronhada nele. Me colocaram no banco de trás apontando o revólver para a minha cabeça”, continuou Tais.

A mulher afirmou que os homens pediram as senhas dos aplicativos bancários de ambos, bem como as senhas de PIX, para acessar as contas bancárias de Marcelinho e de Tais e transferir dinheiro para suas próprias contas.

O vídeo divulgado nas redes sociais, em que Marcelinho supostamente confessa uma traição, que teria levado ao sequestro, teria sido uma armação dos homens para tentar despistar a investigação das reais motivações do crime.

“Fiquei o tempo todo orando, pedindo para o Senhor me guardar, para guardar o Marcelo, guardar a nossa vida. É um momento muito angustiante”, completou Tais.

