América/RN e Amazonas conquistam acesso para a Série C do Brasileiro; veja os quatro que subiram

O fim de semana foi de definição na Série D do Campeonato Brasileiro. E após quatro jogos decisivos, foram definidos os 4 clubes que subiram para a Série C em 2023: América de Natal, Amazonas, Pouso Alegre/MG e São Bernardo.

No domingo, América de Natal e Amazonas conquistaram o acesso em confrontos apertados. O time potiguar venceu o Caxias por 3 a 1 com gol de Téssio nos acréscimos na Arena das Dunas, para a festa de mais de 20 mil americanos. A equipe reverteu o placar de 1 a 0 na ida e subiu após 6 anos.

O Manaus havia empatado em 1 a 1 com a Portuguesa/RJ fora de casa, e jogando diante da torcida, fez 3 a 2.

No sábado



Pouso Alegre/MG e São Bernardo subiram no dia anterior, com vagas mais tranquilas. O time mineiro, havia vencido o ASA fora de casa por 3 a 0, voltou a vencer em casa, agora por 1 a 0, subindo sem sustos.

Já o São Bernardo, havia vencido fora de casa por 3 a 0 o Tocantinópolis, voltou a vencer, agora por 2 a 0, passando com 5 gols de vantagem no agregado.

Semifinais

Após conquistarem o acesso, o quarteto pensa agora no título da Série D. O Amazonas vai enfrentar o Pouso Alegre, enquanto o São Bernardo duela com o América-RN. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), deve confirmar ainda nesta segunda-feira as datas para os jogos de ida e volta.

