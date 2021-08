América/MG x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo neste domingo (29), às 11 horas, contra o América/MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O duelo é válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM810) e em tempo real pelo Diário do Nordeste.

Análise

A equipe de Guto Ferreira vem em alta após grande atuação diante do Flamengo, quando empatou em 1 a 1 no Castelão no último domingo jogando bem, não vencendo a partida por detalhes. Assim, motivado pelo resultado, o Alvinegro tem a chance de chegar ao G6, zona de classificação para a Libertadores.

O desempenho do Alvinegro na Série A é muito bom, em 8º com 24 pontos, mas a equipe precisa de uma sequência de vitórias para se manter no G6, resultado que não vem há 3 partidas.

Para entrar no G6, o Vozão precisa vencer o América/MG e torcer para que Corinthians e Atlético/GO não vençam. Eles enfrentam Grêmio e Internacional, repectivamente.

Enquete

O atacante Erick, que vem ganhando mais minutos com Guto Ferreira, projetou o confronto com o América-MG. Ele se diz pronto para iniciar o jogo se o treinador quiser.

"Vai ser um jogo muito difícil. Eles (América-MG) vêm de uma derrota em casa. Fizemos uma boa semana, o professor Guto passou os pontos fortes e fracos do adversário. Treinamos muito bem e agora é pôr em prática tudo o que fizemos e fazer um bom jogo. Nesses últimos três jogos eu entrei no decorrer da partida, pude ganhar ritmo de jogo e a partir do momento em que o Guto optar por mim, estarei preparado"

No Vovô, Guto não terá o lateral-direito Buiú se recuperando de inflamação no joelho e o volante Oliveira, em transição do departamento médico para o físico..

Legenda: O Ceará fez uma grande partida contra o Flamengo e mostra que pode evoluir ainda mais na Série A Foto: Fabiane de Paula

Desempenho fora

O Ceará é muito competitivo contra qualquer adversário, isso é fato. A equipe é difícil de ser batida, só tem 3 derrotas, mas também só venceu 5 vezes, empatando 9 vezes. A competividade faz com que muitos empates aconteçam, grande parte deles fora de casa, local que o Vovô ainda não venceu: são 6 empates e duas derrotas.

Portanto, o Vozão tem a chance de vencer a 1ª partida fora de casa na Série A, o que pode ser um divisor de águas na campanha, que já é boa, mas que pode ser ainda melhor.

O adversário é apenas o 19º colocado com 15 pontos e vem de derrota em casa para o Bragantino por 2 a 0.

O técnico Vágner Mancini tem 8 desfalques para o jogo com o Vovô. São cinco casos positivos de Covid-19: o goleiro Jori, o meia Alê e o atacante Léo Passos estão assintomáticos, enquanto que o volante Zé Ricardo e o atacante Chrigor apresentaram sintomas leves. Além deles, Ribamar, na transição, e Eduardo e Yan Sasse, no departamento médico, completam a lista de desfalques do Coelho.

Prováveis escalações

América/MG

Matheus Cavichioli, Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, João Paulo, Ramon, Juninho Valoura, Felipe Azevedo, Rodolfo, Fabrício Daniel e Ademir. Técnico: Vágner Mancini

Ceará

Richard; Fabinho, Luiz Otávio, Messias, Bruno Pacheco; Sobral, William Oliveira, Vina, Rick (Erick), Lima e Cléber. Técnico: Guto Ferreira Ficha técnica

América x Ceará- 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 29/08/2021 (domingo)

Horário: 11h (de Brasília)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e tempo real do Diário do Nordeste

Árbitro: Raphael Claus - FIFA - SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse - FIFA - SP e Danilo Ricardo Simon Manis - FIFA - SP